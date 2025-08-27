Maltratta la madre e la compagna per denaro: arrestato 31enne a Messina

Minacciava la madre e la compagna per estorcere loro del denaro. Si tratta di un 31enne di Messina, che è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti contro i familiari ed estorsione. Gli agenti della questura di Messina sono entrati in azione dopo la telefonata fatta dalla madre dell’uomo, che bussava ripetutamente alla porta di casa dando in escandescenze. Quando la polizia è giunta sul posto, il 31enne era già andato via ma la donna ha raccontato quanto era accaduto: impaurita per i precedenti, aveva deciso di non aprire la porta al figlio e di contattare le forze dell’ordine. La vittima ha raccontato infatti che il 31enne, già in altre occasioni, davanti alle richieste di denaro rifiutate, aveva avuto atteggiamenti aggressivi andando su tutte le furie e danneggiando gli oggetti di casa. Lo stesso atteggiamento, reiterato nel tempo, secondo quanto riferito dalla questura di Messina, sarebbe stato assunto dall’uomo nei confronti della compagna. Da qui la decisione della procura di Messina di chiedere la misura cautelare del carcere, adottata dal tribunale.