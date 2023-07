Ragusa, maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai genitori: arrestato un 29enne

Maltrattamenti in famiglia ed estorsione ai danni dei genitori. Sono questi i reati per cui è stato arrestato ed è finito in carcere un 29enne, con già precedenti per reati contro la persona, dalla polizia di Ragusa. Sono stati il padre e la madre a denunciarlo per i comportamenti aggressivi e le continue richieste di denaro. Dopo essersi arbitrariamente allontanato da una comunità terapeutica dove era ricoverato, l’uomo si è presentato a casa degli anziani genitori con incessanti pressioni, continue minacce e condotte violente.

Comportamenti aggressivi che l’uomo avrebbe avuto, in precedenza, anche nei confronti del personale sanitario della struttura terapeutica dove andare a fare visita alla fidanzata ricoverata e pure nei confronti degli impiegati del Comune di Ragusa. Ritenuto un soggetto socialmente pericoloso, oltre che inosservante delle prescrizioni imposte dall’autorità giudiziaria, il giovane è stato raggiunto dalla misura cautelare dell’ordinanza di custodia in carcere e, dopo le formalità di rito, è stato rinchiuso nella casa circondariale di Ragusa.