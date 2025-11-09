Maltempo in Sicilia, coppia con neonato salvata dai vigili del fuoco

Foto di Vigili del fuoco

Maltempo in Sicilia e paura nel pomeriggio a Palermo, dove una coppia con un neonato di 4 mesi è rimasta intrappolata nella propria auto a causa dell’acqua alta in via Ugo La Malfa, nei pressi del sottopassaggio di accesso a viale Regione Siciliana (direzione Trapani). Sul posto sono intervenuti una squadra dei vigili del fuoco e il nucleo sommozzatori, che sono riusciti a raggiungere e mettere in salvo la famiglia, affidandola poi alle cure del personale del 118.

Ondata di maltempo in Sicilia: disagi e Centri operativi attivi

La Sicilia è stata colpita da una nuova ondata di maltempo che ha causato disagi, allagamenti e interventi di emergenza in diverse province. La Protezione civile regionale ha attivato quattro Centri operativi comunali (Coc) a Licata (Agrigento) e nei comuni messinesi di Santa Lucia del Mela, Saponara e Milazzo.

A Licata, dove fin dal mattino sono operative numerose squadre di volontari, vigili del fuoco e polizia locale, si è lavorato senza sosta per liberare strade, rimuovere fango e mettere in sicurezza le zone più colpite. Nel Messinese, disagi a Monforte San Giorgio, dove si è allagato il sottopasso di via del Mare, e a Rometta, dove si registrano malfunzionamenti della rete fognaria e allagamenti a valle.