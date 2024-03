Maltempo a Palermo: muri crollati, tettoie divelte e alberi spezzati. Traffico in tilt

Foto di Gabriele Ruggieri

Muri e cornicioni crollati, tettoie e cartelloni pubblicitari divelti, alberi spezzati. Il maltempo si è abbattuto su Palermo. Raffiche di vento durante la notte con i vigili del fuoco che sono intervenuti in diverse parti della città per tutta la notte. Al momento non risulta nessuna persona ferita.

Un muro è crollato in via Croce Rossa, causando danni ad alcune auto parcheggiate. Un cornicione è crollato in via La Farina. Decine le segnalazioni per alberi pericolanti, lamiere e tettoie divelte, cartelloni pubblicitari abbattuti dalle raffiche di vento sino a 95 chilometri orari. Disagi anche alla circolazione stradale con il traffico in tilt sulla circonvallazione a causa di una porzione di guardrail finita sulla carreggiata.

Stamani sono ancora una decisione gli interventi in corso. «La situazione è sotto controllo», spiegano dal comando provinciale dei vigili del fuoco di Palermo. La protezione civile regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Su tutta la Sicilia è prevista l’allerta gialla.