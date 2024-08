Maltempo: persone bloccate negli ascensori, allagamenti e frane nel Palermitano

Allagamenti e frane nel Palermitano a causa del maltempo che, dal primo pomeriggio di oggi, sta colpendo gran parte della Sicilia. Allagamenti si sono registrati in diverse strade e nelle borgate di periferia del capoluogo. A causa di una frana, la strada statale 624 Palermo-Sciacca è provvisoriamente chiusa al traffico al chilometro 43, nel territorio di Monreale (in provincia di Palermo).

Al momento, i vigili del fuoco sono impegnati a liberare diversi residenti sia nel capoluogo che in provincia rimasti dentro gli ascensori per i continui distacchi di energia elettrica. A San Cipirello sono arrivate diverse segnalazioni alla sala operativa della Protezione civile per allagamenti di strade e cantinati.

Problemi legati alla viabilità a Castronovo di Sicilia sulla strada provinciale 36 e sulla strada provinciale 69. Stanno intervenendo due squadre per liberare due persone bloccate al bivio. A Santa Flavia alcune villette sono rimaste isolate a causa della forte burrasca che si è abbattuta nella zona. A Trabia è stato segnalato l’allagamento nella strada statale in prossimità dell’ingresso dell’autostrada. Disagi anche a Termini Imerese e Campofelice di Roccella.

Forti raffiche di vento si sono abbattute a Cefalù nella zona di un bar che si trova al molo. Sono volati via ombrelloni e tavolini e i clienti hanno trovato riparo nel locale. «Un attimo prima era tutto calmo – dice il sindaco di Cefalù Daniele Tumminello – Per i clienti qualche momento di paura, ma per fortuna non ci sono stati feriti. Abbiamo inviato in giro i volontari della Protezione civile, ma al momento non si registra nessun danno nel paese». Allagamenti sono stati segnalati nella zona dell’hotel Costaverde e i vigili del fuoco, già allertati, stanno intervenendo.