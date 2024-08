Maltempo in Sicilia: piogge e fulmini su tutta l’Isola

Dopo le piogge di ieri in diverse zone della Sicilia e la grandinata sull’Etna, anche oggi pomeriggio torna il maltempo sull’Isola tra temporali e tempeste di fulmini. Le zone più colpite dalle piogge sono quelle della Sicilia orientale. In particolare a Pachino (nel Siracusano), a Nicolosi, Giarre, Maletto e Bronte (nel Catanese). Piove forte anche nell’Ennese, non solo nel capoluogo di provincia ma pure tra Nicosia e Leonforte. Pioggia battente anche in diverse zone della provincia di Caltanissetta, tra Barrafranca, Pietraperzia, Riesi e Sommatino.

Non solo piogge. Sull’Isola è in corso anche una tempesta di fulmini che sta colpendo diversi territori. In particolare le aree del Palermitano (Marineo, Camporeale e Corleone) e del Nisseno (Mussomeli). Attività elettrica anche nelle zone più a sud della provincia di Siracusa e in diverse aree del Catanese.