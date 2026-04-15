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Il maltempo previsto sulla Sicilia colpisce soprattutto il territorio della provincia di Palermo. La Protezione civile regionale siciliana ha diffuso un avviso per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di oggi. Per la giornata di oggi sul territorio palermitano persiste, infatti, un livello di allerta gialla.

I danni del maltempo in provincia di Palermo

Le intense piogge nella notte hanno provocato allagamenti e disagi nel Palermitano. A Bagheria, a causa delle precipitazioni e temporali che hanno colpito il territorio, l’amministrazione ha disposto la chiusura al traffico del sottopasso di viale Bagnera. Questa notte a Bagheria sono caduti oltre 45 millimetri di pioggia. Situazioni analoghe di maltempo anche nel capoluogo e in altri centri della provincia di Palermo.

Detriti, fango e tombini saltati a Bagheria

La chiusura si è resa necessaria per consentire le operazioni di pulizia della sede stradale, invasa dai detriti trascinati dal fango e dalla forza dell’acqua. Si segnalano, inoltre, diversi tombini saltati lungo le arterie principali. Per questi è già in corso l’intervento di ripristino. Nonostante l’intensità dei fenomeni atmosferici, al momento non si registrano danni a persone o proprietà private.

Le verifiche per scuole e mercato

È in corso un monitoraggio dei plessi scolastici per verificare eventuali criticità. Al momento, non è prevista la chiusura delle scuole, che restano regolarmente aperte. Si stanno effettuando le verifiche necessarie affinché il consueto mercato del mercoledì in viale Bagnera possa svolgersi regolarmente. Garantendo che non vi siano intralci al traffico cittadino vista la temporanea chiusura del viale.