L’auto distrutta, il guidatore portato in ospedale e poi denunciato dai carabinieri. È lo sviluppo di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 120 a Randazzo, nel Catanese, dove un 20enne – finito fuori strada con l‘auto cappottata – è stato poi trovato con un’alta presenza di sostanze stupefacenti nel sangue. Tutto comincia quando i militari trovano il giovane, residente ad Adrano, rimasto vittima di un incidente autonomo sulla statale 120, in corrispondenza dell’intersezione con la SS 284. Trasportato in ospedale, vista la dinamica, i carabinieri hanno chiesto ai sanitari di effettuare anche delle analisi alla ricerca di tracce di alcool e droghe. Le quali hanno dato esito positivo, dimostrando uno stato di alterazione psico-fisica nel giovane guidatore, riconducibile all’assunzione di sostanze stupefacenti, con

valori molto elevati di cannabinoidi. Il 20enne è stato quindi denunciato, per aver anche messo a rischio la vita di eventuali altri cittadini.