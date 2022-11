Maltempo: disabile a rischio per blackout salvato ad Avola

Un 22enne affetto da una grave disabilità respiratoria rimasto senza corrente elettrica a causa del maltempo nella sua casa ad Avola (in provincia di Siracusa), dove vive insieme alla madre. Sono stati i poliziotti a fare ripristinare l’elettricità, fondamentale per mantenere costantemente in funzione i macchinari di cui il giovane ha bisogno per via della sua patologia rara.

A fare una richiesta d’aiuto alla sala operativa del commissariato era stata la madre del ragazzo. La mancanza di elettricità, protratta nel tempo, rischiava di mettere a repentaglio i parametri vitali del figlio, legati alla funzionalità dei macchinari. La donna, nonostante si fosse più volte rivolta, sin dal mattino, al numero verde del servizio elettrico per ottenere il pronto intervento dei tecnici, non era riuscita a risolvere il problema. Così ha pensato di rivolgersi al commissariato.

Gli agenti di turno, preso atto della gravità della situazione, attraverso i contatti telefonici riservati alle forze di polizia, sono riusciti a raggiungere un tecnico di zona, che, ragguagliato dagli stessi agenti sull’urgenza della situazione, nel giro di pochi minuti, è riuscito a risolvere il guasto alla linea elettrica.