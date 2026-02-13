Messina

Maltempo, chiusi anche domani cimiteri e ville comunali a Messina

13/02/2026

Il sindaco di Messina, Federico Basile ha disposto con una nuova ordinanza, la proroga della chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri cittadini fino alle 24 di domani. La decisione, si spiega in una nota, si è «resa necessaria a seguito degli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio comunale, caratterizzati da forti raffiche di vento che hanno provocato la caduta di diversi alberi ad alto fusto e di rami all’interno delle aree verdi pubbliche e dei cimiteri».

La proroga per il maltempo consentirà alle squadre incaricate di completare le operazioni di rimozione del materiale caduto e di effettuare un’accurata verifica dello stato di stabilità degli alberi presenti, al fine di eliminare ogni potenziale situazione di rischio e garantire la piena tutela dell’incolumità pubblica. L’amministrazione comunale invita la cittadinanza alla massima collaborazione e comprensione, assicurando che la riapertura delle aree interessate avverrà non appena saranno ripristinate le condizioni di totale sicurezza.

