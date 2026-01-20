Quarantasei interventi conclusi tra le 20 di ieri e le 6.30 di stamani, 6 in corso e 12 richieste di intervento. A tracciare un bilancio delle attività svolte in occasione dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia per il passaggio del ciclone Harry è il comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania.

L’emergenza maltempo nel Catanese ha determinato diversi interventi che hanno riguardato prevalentemente danni alle strutture e alla vegetazione. In particolare, in 13 casi i vigili del fuoco sono intervenuti per il dissesto statico di elementi e in 12 per la rimozione o messa in sicurezza di alberi pericolanti. Registrati anche 8 interventi per incendi di fili elettrici e un singolo episodio di incendio ed esplosione. Effettuati anche due soccorsi a persona con l’utilizzo del mezzo Mo.Crab.

Le criticità maggiori si sono registrate a Catania con 15 interventi conclusi, Adrano (4), Belpasso (3), Aci Castello, Biancavilla, Castiglione di Sicilia, Misterbianco e Riposto (2). Singoli interventi hanno interessato i territori di Acireale, Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Maniace, Militello in Val di Catania, Pedara, Ragalna, Randazzo, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Trecastagni e Viagrande.