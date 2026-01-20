Maltempo: emergenza nel Catanese, oltre 60 interventi dei vigili del fuoco

20/01/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Quarantasei interventi conclusi tra le 20 di ieri e le 6.30 di stamani, 6 in corso e 12 richieste di intervento. A tracciare un bilancio delle attività svolte in occasione dell’ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Sicilia per il passaggio del ciclone Harry è il comando provinciale dei vigili del fuoco di Catania.

L’emergenza maltempo nel Catanese ha determinato diversi interventi che hanno riguardato prevalentemente danni alle strutture e alla vegetazione. In particolare, in 13 casi i vigili del fuoco sono intervenuti per il dissesto statico di elementi e in 12 per la rimozione o messa in sicurezza di alberi pericolanti. Registrati anche 8 interventi per incendi di fili elettrici e un singolo episodio di incendio ed esplosione. Effettuati anche due soccorsi a persona con l’utilizzo del mezzo Mo.Crab.

Le criticità maggiori si sono registrate a Catania con 15 interventi conclusi, Adrano (4), Belpasso (3), Aci Castello, Biancavilla, Castiglione di Sicilia, Misterbianco e Riposto (2). Singoli interventi hanno interessato i territori di Acireale, Camporotondo Etneo, Gravina di Catania, Maniace, Militello in Val di Catania, Pedara, Ragalna, Randazzo, San Pietro Clarenza, Santa Maria di Licodia, Trecastagni e Viagrande.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 19 al 25 gennaio 2026
di

Settimana, questa dal 19 gennaio, caratterizzata da un grande slancio introspettivo, con un oroscopo che invita i segni zodiacali a guardarsi dentro e a trovare le formule per stare bene. I privilegiati saranno i segni di Terra e quelli d’Aria. In particolare, Toro e Vergine trovano benessere, mentre il Capricorno obbiettivi. Gemelli, Bilancia e Acquario […]

Oroscopo settimanale dal 12 al 18 gennaio 2026
di

L’oroscopo di questa settimana da lunedì 12 gennaio stacca Venere dal Capricorno. Mentre Sole, Marte e Mercurio rafforzano ancora i segni di terra, con pensieri e valutazioni che rimangono solidi e razionali, i sentimenti arrivano in Acquario e si liberano con forza e intensità. Ma c’è spazio per tutti i segni nel nuovo oroscopo della […]

Oroscopo settimanale dal 5 all’11 gennaio 2026
di

La settimana dal 5 gennaio si presenta variegata e con un oroscopo all’insegna della mutevolezza della Luna. Che parlerà di volitività e ricerca di sicurezza, e metterà alcuni segni in difficoltà. Ariete e Bilancia dovranno decidere se sia il caso di cambiare radicalmente direzione. Mentre il Cancro non si ferma nella sua ricerca di sicurezze […]

Business in chiaro

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze