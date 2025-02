Maltempo, in alcune zone della Sicilia allerta meteo gialla per il 7 febbraio

Allerta meteo gialla per alcune zone della Sicilia. L’avviso della protezione civile regionale è valido per tutta la giornata di venerdì 7 febbraio. Come si vede nell’immagine sotto – diffusa dalla protezione civile regionale – l’allerta meteo gialla riguarderà il Trapanese, una parte del Palermitano e tutta la Sicilia orientale. Sono previste precipitazioni sparse e anche temporali, «venti tendenti a forti sud-orientali sui settori occidentali e meridionali» e «mari tendenti a molto mossi lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e il Tirreno centromeridionale settore ovest», scrive la protezione civile regionale.