Ancora un fine settimana positivo per il Magma Team. La squadra siciliana di triathlon è stata impegnata all’Autodromo dell’Umbria di Magione, dove si è aperta la stagione tricolore giovanile. In palio le maglie di campione italiano di duathlon nelle categorie Under 23, Junior, Youth B e Youth A, con la prova U23 prevista sulla distanza sprint. Il programma, valido anche per il circuito giovanile della Coppa Italia, si è articolato su due giornate: sabato 18 aprile sono stati assegnati i titoli individuali, mentre domenica spazio alle prove a squadre, con i titoli Mixed Relay 2+2 e la Staffetta Sviluppo.

Da sottolineare il risultato della staffetta Junior Mixed Relay, che ha chiuso al decimo posto con il quartetto formato da Matilde Pavone, Andrea Balestrazzi, Guia Buccheri e Leonardo Savoca, centrando una prestazione solida e competitiva in un contesto di alto livello. Più indietro la staffetta Youth, 31ª al traguardo, composta da Valeria Pavone, Samuele La Manna, Miriam Acciarito e Alberto Turco.

«Matilde Pavone ha dimostrato tutto il suo valore – spiega il responsabile tecnico del Magma Team, Samuele Faro – purtroppo un errore in zona cambio ha un po’ compromesso la sua gara. Siamo pienamente soddisfatti anche per il risultato della staffetta, nonostante si potesse fare ancora meglio. Balestrazzi in questo periodo non si è allenato tantissimo, così come l’altro staffettista Savoca, impegnato con gli esami di maturità».

Risultati individuali – Uomini

Nella categoria Junior, 64° posto per Andrea Balestrazzi e 70° per Leonardo Savoca. Tra gli Youth A, 82° Sebastiano Nicosa e 95° Andrea Ouedraogo. Negli Youth B, 13° Samuele La Manna, 16° Alberto Turco e 106° Luca Baiano. Negli Under 23, Samuele Amoroso e Andrea Contarino hanno chiuso rispettivamente al 34° e 35° posto.

Risultati individuali – Donne

Nella categoria Youth B, 62° Valeria Pavone e 79° Anna Balestrazzi. Tra le Youth A, 94° posto per Miriam Acciarito. Nella categoria Junior, buon 13° posto per Matilde Pavone e 40° per Guia Buccheri. Tra le Under 23, 15° posto per Soraya Di Stefano e 18° per Laura Turco.