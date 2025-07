Mafia, Leoluca Orlando: «Inaccettabili le parole di Mutolo sul presidente del maxiprocesso»

«È inaccettabile che il collaboratore di giustizia Gaspare Mutolo in un podcast manifesti giudizi critici su un magistrato, il professore Alfonso Giordano, che ebbe a presiedere con straordinario equilibrio e rigore il più importante maxiprocesso contro la mafia». Così in una nota l’eurodeputato Leoluca Orlando, che da Sindaco di Palermo si costituì parte civile nel processo iniziato il 10 febbraio 1986 e conclusosi per la prima volta con la condanna dell’intero Gotha criminale mafioso. «Il nostro Paese – aggiunge – ha un grande debito di riconoscenza per il presidente Giordano che accettò – in tempi di strapotere criminale del sistema politico mafioso – quell’incarico a fronte di tanti altri magistrati che si rifiutarono».