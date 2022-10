Statale 121, traffico in tilt in entrambe le carreggiate tra lavori e incidente

Problemi alla viabilità sulla statale 121 in provincia di Catania. A Misterbianco, nella zona industriale, il flusso veicolare è totalmente bloccato. In direzione di Paternò, i lavori di rificamento della segnaletica orizzontale ha comportato la formazione di una per coda oltre due chilometri. Disagi anche nella carreggiata opposta, quella che in va verso Catania: un tamponamento a catena con tre macchine coinvolte ha comportato il restringimento della sede stradale e ha causato la creazione di una coda lunga circa cinque chilometri.