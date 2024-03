Mafia, arrestato il boss Giuseppe Autieri: era latitante dal 2022

Si trovava a Palermo, in una palazzina di via Recupero, zona Oreto, Giuseppe Autieri, cassiere del clan di Porta Nuova, latitante dal 2022, quando era sfuggito al blitz Vento, che aveva dato un forte colpo alla famiglia che regge le trame mafiose sul territorio in cui ricade il mercato di Ballarò. Vassoio, questo il soprannome di Autieri, elemento apicale del clan, è stato ricercato a lungo dalle forze dell’ordine, che hanno esteso le indagini persino all’estero.

Una ricerca che si è conclusa poco dopo le 15.30 giusto a un paio di chilometri dal territorio della famiglia di Porta Nuova, dove l’uomo d’onore è stato raggiunto dai Carabinieri. Autieri, 50 anni, era uomo di fiducia del boss Giuseppe Incontrera, ucciso nel 2022, omicidio da cui scaturì l’indagine che portò la procura a scovare e arrestare il gotha della famiglia mafiosa tra le più in vista a Palermo.