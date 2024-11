Mafia, arrestato a Palermo il boss erede dei Graviano

È stato arrestato Gaetano Savoca, l’ultimo boss del mandamento Brancaccio-Ciaculli di Palermo. Savoca – che è stato arrestato dalla polizia nel capoluogo siciliano – era considerato l’erede del Papa Michele Greco e di Giuseppe Graviano. La squadra mobile, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) di Palermo, ha eseguito nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari (gip) di Palermo per associazione a delinquere di stampo mafioso. Savoca è già stato arrestato e condannato tre volte per mafia. Le indagini hanno accertato che dopo l’ultima scarcerazione Savoca aveva assunto la guida del mandamento. Pare che l’uomo convocasse riservatissime riunioni e incontri programmati con altri affiliati, soprattutto nei settori delle estorsioni e del traffico di stupefacenti, durante i quali avrebbe impartito disposizioni e direttive sulle modalità attuative delle attività illecite.