Mafia: di nuovo archiviata l’inchiesta su omicidio Domino

09/10/2025 di , Tempo di lettura 1 min

L’opposizione delle «persone offese» alla richiesta di nuova archiviazione, che era stata formulata dalla Procura di Palermo, è stata dichiarata inammissibile. Per questo motivo, il gip del Tribunale del capoluogo siciliano ha archiviato l’indagine sull’omicidio Domino, che aveva 11 anni quando venne assassinato, il 7 ottobre del 1986. Non passa dunque la tesi dell’avvocato Antonio Ingroia (ex procuratore aggiunto a Palermo), legale di Ninni Domino e Graziella Accetta, genitori di Claudio. L’inchiesta era stata riaperta nel 2021, quando alcuni pentiti avevano chiamato in causa Faccia da mostro, l’ex poliziotto Giovanni Aiello, allora morto da alcuni anni.

Il contesto sarebbe stato quello di un’azione contro il padre del bambino, titolare di due imprese di pulizie. Domino padre aveva un appalto anche nell’aula bunker del carcere Ucciardone, dove era in corso il primo maxiprocesso contro la mafia. Proprio gli imputati del maxi fecero una clamorosa dissociazione dal terribile omicidio Domino: Giovanni Bontade, fratello di Stefano, ucciso nel 1981 e poi a sua volta assassinato nel 1988, parlò di noi, pronome che ammetteva l’esistenza dell’associazione mafiosa, sempre strenuamente negata da boss e picciotti. Il piccolo Claudio fu ucciso in strada mentre giocava con un coetaneo, da un killer arrivato in moto, in via Fattori, nel quartiere San Lorenzo. 

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

I pirati dello streaming non si sono mai fermati: «Utenti a rischio? La polizia racconta favole»
Leggi la notizia

L’opposizione delle «persone offese» alla richiesta di nuova archiviazione, che era stata formulata dalla Procura di Palermo, è stata dichiarata inammissibile. Per questo motivo, il gip del Tribunale del capoluogo siciliano ha archiviato l’indagine sull’omicidio Domino, che aveva 11 anni quando venne assassinato, il 7 ottobre del 1986. Non passa dunque la tesi dell’avvocato Antonio Ingroia […]

Crateri Silvestri a pagamento: la questione arriva al ministero dell’Ambiente
Leggi la notizia

L’opposizione delle «persone offese» alla richiesta di nuova archiviazione, che era stata formulata dalla Procura di Palermo, è stata dichiarata inammissibile. Per questo motivo, il gip del Tribunale del capoluogo siciliano ha archiviato l’indagine sull’omicidio Domino, che aveva 11 anni quando venne assassinato, il 7 ottobre del 1986. Non passa dunque la tesi dell’avvocato Antonio Ingroia […]

Stupro di gruppo a Palermo, la vittima denunciata per minacce all’ex. L’avvocata: «Non posso più assisterla»
Leggi la notizia

L’opposizione delle «persone offese» alla richiesta di nuova archiviazione, che era stata formulata dalla Procura di Palermo, è stata dichiarata inammissibile. Per questo motivo, il gip del Tribunale del capoluogo siciliano ha archiviato l’indagine sull’omicidio Domino, che aveva 11 anni quando venne assassinato, il 7 ottobre del 1986. Non passa dunque la tesi dell’avvocato Antonio Ingroia […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo settimanale dal 6 al 12 ottobre 2025
di

L’oroscopo per questa settimana, da lunedì 6 ottobre, è dominato da Mercurio e Marte, che si uniscono nello stesso segno per decidere di ottenere dei cambiamenti. Sobillano i segni d’acqua – Cancro, Scorpione e Pesci – a creare nuove strategie; mentre Venere è dalla parte dei segni di terra: Toro, Vergine e Capricorno. Scopriamo insieme […]

Oroscopo della settimana dal 29 settembre al 5 ottobre 2025
di

Settimana di cerniera per l’autunno: si chiude settembre, con questo lunedì 29, e si apre ottobre; ma cosa ne pensa l’oroscopo? Scopriamo con le previsioni astrologiche, segno per segno. ARIETE Inizia una settimana con ben tre pianeti da tenere in considerazione per voi Ariete. Mercurio entra in opposizione e vi mette in difficoltà con dei […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]