Mafia, 27 indagati tra Catania e Siracusa: vertici di Cosa nostra e politici

Associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata estorsioni, traffico e spaccio di sostanza stupefacente, trasferimento fraudolento di valori e scambio politico elettorale con il fine di realizzare profitti e vantaggi ingiusti per il sodalizio, intervenendo direttamente sulle istituzioni e la pubblica

amministrazione. Sono questi i reati contestati a vario titolo alle 27 persone indagate, nell’ambito dell’operazione denominata Mercurio, tra le province di Catania e Siracusa.

Sono i carabinieri del Ros che, dalle prime ore di oggi, stanno eseguendo in entrambe le province la misura cautelare emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale etneo su richiesta della

procura distrettuale. Il provvedimento colpisce vertici di Cosa nostra catanese e figure istituzionali che a loro sono risultate legati. Intanto è in fase di notifica anche un sequestro di beni per un valore di un milione di euro.