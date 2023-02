Messina, madre e figlio arrestati per spaccio: in casa marijuana e hashish

Madre e figlio arrestati perché nascondevano droga in casa. La donna di 45 anni e il figlio 26enne sono stati arrestati dai carabinieri di Messina in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. A insospettire i militari, erano stati dei movimenti sospetti notati nelle vicinanze dell’abitazione dei due. Nel corso di una perquisizione domiciliare, sono stati trovati e sequestrati 110 grammi di marijuana, 25 grammi di hashish, due bilancini di precisione, materiale utile per il confezionamento delle dosi di droga e 355 euro ritenuti frutto dell’attività illecita. Infine, durante le verifiche all’interno dell’appartamento, i carabinieri hanno constatato che il contatore dell’energia elettrica sarebbe stato manomesso con allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Per questo, madre e figlio sono stati denunciati per furto aggravato di energia elettrica.