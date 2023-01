Paternò, salumi e formaggi non tracciati in vendita in una macelleria. Multa per titolare

Salumi e formaggi non tracciati in vendita in una macelleria di Paternò, in provincia di Catania. È quanto emerso dalle operazioni di controllo svolte dai carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità (Nas). In particolare, nell’attività commerciale partenese sono stati trovati 20 chili di salumi e 29 chili di prodotti caseari non tracciati già esposti nel banco e pronti per essere acquistati. I carabinieri, invece, li hanno sequestrati. Per la titolare della macelleria, una 23enne catanese, una multa di 1500 euro.