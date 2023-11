Muore l’attrice e scrittrice Anna Kanakis: l’ex miss Italia di origini messinesi

Foto Facebook Anna Maria Kanakis

Si è spenta lo scorso 20 novembre a Roma all’età di 61 anni l’attrice e scrittrice Anna Kanakis. Figlia di un greco e di una siciliana, è nata a Messina nel 1962. Una carriera costellata di successi: a soli 15 anni è stata eletta Miss Italia a Sant’Eufemia d’Aspromonte, seguita dalla partecipazione a Miss Universo. Non solo modella ma anche attrice, dagli anni Ottanta in poi, comparendo in numerosi film e fiction per la televisione. Una breve parentesi anche nel mondo politico che l’ha vista protagonista come responsabile nazionale Cultura e Spettacolo dell’Unione Democratica per la Repubblica (UDR).

Nel nuovo secolo la Kanakis ha abbracciato anche il ruolo di scrittrice facendo il suo esordio nel 2010 con il romanzo Sei così mia quando dormi. L’ultimo lavoro risale invece al 2022: Non giudicarmi, un romanzo storico sul barone Jacques d’Adelsward Fersen. Due i matrimoni nella vita dell’ex miss Italia: prima – nel 1981 – con il musicista Claudio Simonetti, poi – nel 2004 – con il veneziano Marco Merati Foscarini, uno degli ultimi dogi di Venezia. Sarebbe stato proprio quest’ultimo a diffondere la notizia del decesso. I funerali si terranno nella capitale il prossimo 23 novembre nella chiesa di San Salvatore in Lauro.