Lungomare di Catania, crolla una parte di piazza Tricolore. Zona interdetta da anni

Era solo questione di tempo e questa mattina è successo: una parte di piazza Tricolore è crollata. Il fatto è accaduto intorno alle 12, al lungomare di Catania. L’area era interdetta da diversi anni e, secondo quanto risulta a MeridioNews, non era stati fatti interventi per la messa in sicurezza della zona. Nei giorni scorsi era pure circolato un video che mostrava come la zona fosse ulteriormente a rischio. A peggiorare la situazione il forte maltempo che ha investito il capoluogo etneo. Sul posto sono intervenuti i vigili urbani e la Protezione civile. Presente anche un carro attrezzi per la rimozione della auto in sosta che si trovavano non distanti del punto in cui è avvenuto il crollo.