Ex vigilessa palermitana trovata morta in casa dopo un mese

È stata scoperta senza vita nella sua villetta a Carini. Si tratta di Giuseppina Todaro, 67 anni, ex vigilessa in pensione della polizia municipale di Palermo. La donna, volto e voce storica della centrale operativa del comando di via Ugo La Malfa, non rispondeva ai messaggi e telefonate da quasi un mese. A far scattare le ricerche sono stati proprio gli ex colleghi di Palermo, insospettiti dal prolungato e insolito silenzio della donna.

L’allarme degli ex colleghi

In passato l’ex ispettrice si fosse allontanata per brevi periodi. Questa volta, però, l’assenza di risposte al telefono per circa 30 giorni ha spinto la centrale operativa a chiedere l’intervento dei colleghi di Carini. Una pattuglia si è recata in via Australia per un sopralluogo. Una volta ottenuto il nulla osta dal magistrato di turno, i vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso e hanno trovato il corpo della donna senza vita in decomposizione.

Il cordoglio di Colucciello

«Sono profondamente dispiaciuto per la prematura scomparsa della collega Giuseppina Todaro. Ispettrice della sala operativa del Comando di via Ugo La Malfa, in pensione, ritrovata senza vita nella sua abitazione di Carini – dice il comandante Angelo Colucciello -. Un dramma della solitudine che suscita amarezza. A quanti l’hanno conosciuta direttamente e ne hanno apprezzato la professionalità e la sua indimenticabile voce, va il mio più sincero cordoglio».