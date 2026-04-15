Liceo Vittorio Emanuele II

Insegnante muore in classe. La dirigente: «Siamo tutti sotto choc»

15/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

«Questa notizia ci ha lasciato tutti sotto choc. Purtroppo sappiamo che la nostra collega aveva avuto qualche problema di salute, ma nulla questa mattina avrebbe lasciato presagire ciò che sarebbe accaduto. Era una insegnante eccellente, una donna molto garbata e dotata di una grande preparazione, sempre pronta a spendersi per i suoi ragazzi. I soccorsi del 118 sono arrivati brevissimo tempo, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare». Lo dice la dirigente scolastica Mariangela Ajello del liceo Vittorio Emanuele II.

«Era impegnata anche nel sociale – aggiunge la preside – e coinvolgeva gli alunni nelle attività che, per esempio, faceva insieme alla Comunità di Sant’Egidio». «Cercheremo un aiuto per gli studenti che hanno assistito al tragico evento tramite l’Usr e l’Ambito territoriale che ci hanno dato la loro massima disponibilità». Alla luce di quanto emerso, una volta informato il pm di turno, è stata disposta la restituzione della salma ai familiari per consentire loro di organizzare e celebrare il funerale della professoressa.

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