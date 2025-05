Magistrato, sindaco, europarlamentare. In ogni suo ruolo, Luigi de Magistris ha incontrato da vicino anche l’altra faccia del potere, quella spesso in ombra. E ne fa il tema del suo nuovo libro: Poteri occulti. Dalla P2 alla criminalità istituzionale: il golpe perenne contro Costituzione e democrazia (Fazi Editore). Il volume verrà presentato a Catania venerdì 23 maggio alle 18, alla libreria Feltrinelli. Interverranno, insieme all’autore, l’avvocato Fabio Repici e il docente di UniCt Ernesto De Cristofaro. A moderare l’incontro sarà Claudia Campese, direttora di MeridioNews. Dalla corruzione politica alla criminalità organizzata, passando per la massoneria, e cercando di mettere in luce gli intrecci, il saggio di de Magistris punta a evidenziare come la Repubblica italiana, da decenni, sia fortemente condizionata, fino al cuore dello Stato.

Una deviazione che attraversa e comprende mafie, massonerie, servizi segreti, imprenditoria, finanza e politica, senza risparmiare la stessa magistratura che su questi fenomeni dovrebbe vigilare. Un quadro allarmante che, secondo l’autore, è peggiorato negli ultimi trent’anni, subito dopo Tangentopoli, registrando una crescente criminalità istituzionale. Camuffata dalla legalità formale e abile a fermare chiunque provi ad accendere i riflettori. Dalla Prima Repubblica alle norme salva corrotti del governo Meloni, dalla strategia della tensione e la loggia P2 alla trattativa Stato-mafia, il libro tenta di ricostruire il ruolo eversivo dei poteri occulti nella storia italiana.