Giro di Sicilia 2023, vince il kazako Aleksej Lucenko. Primo al traguardo di Giarre

Si conclude con la vittoria del corridore Aleksej Aleksandrovič Lucenko, ciclista su strada kazako che corre per l’Astana Qazaqstan Team, l’edizione 2023 del Giro di Sicilia. Decisiva, come previsto, la quarta e ultima tappa della corsa la Barcellona Pozzo di Gotto-Giarre, per un totale di 216 chilometri. Niente da fare per neozelandese Finn Fisher-Black, che durante le prime tre tappe ha indossato la maglia di leader della corsa. Niente da fare per Damiano Caruso, corridore di Vittoria, in provincia di Ragusa, in forza al team Bahrain Victorious e vincitore dell’edizione 2022 della corsa. Secondo a Giarre ma anche in classifica generale Louis Meintjes. Terzo l’italiano Vincenzo Albanese.