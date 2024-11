La nipote di Matteo Messina Denaro è stata assunta al ministero dell’Istruzione e del Merito

Fino all’anno scorso ha difeso Matteo Messina Denaro, ora lavora per lo Stato. Da qualche tempo l’avvocata Lorenza Guttadauro – nipote dell’ex boss di Cosa nostra Matteo Messina Denaro – lavora al ministero dell’Istruzione e del Merito. A Roma Guttadauro «è impiegata presso l’ufficio pensioni di un’articolazione provinciale», dice Anna Paola Sabatini, direttrice generale dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio. Il Ministero precisa che Guttadauro «è stata assunta a seguito di rituale concorso». A pubblicare la notizia è stata l’edizione di Palermo del quotidiano La Repubblica.

La madre di Lorenza Guttadauro, Rosalia Messina Denaro, lo scorso luglio è stata condannata a 14 anni, perché ritenuta lo snodo delle comunicazioni del fratello Matteo Messina Denaro. In carcere ci sono anche il padre Filippo – il postino più importante del boss, addetto alle comunicazioni riservate – e il fratello Francesco, che pare fosse il nipote prediletto di Messina Denaro. In carcere era finito anche il marito di Guttadauro, Luca Bellomo, che da qualche tempo è tornato in libertà. Da quello che si apprende, Lorenza Guttadauro ha cancellato il suo nome dall’albo degli avvocati.