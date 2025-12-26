Incontrano l’ex cognata e scoppia la rissa. Succede a Catania, dove la polizia è intervenuta in un supermercato per sedare una lite tra parenti, diventata presto un’aggressione. Una coppia – 32 anni lui e 28 lei – era intenta a fare la spesa, quando tra gli scaffali si imbatte nell’ex cognata. Un rapporto finito non troppo bene, a giudicare dagli insulti rivolti dalla donna nei confronti dei due. Che, per tutta risposta, l’hanno afferrata per i capelli, spintonandola. In quei momenti concitati, sarebbe volato anche qualche schiaffo. Un clima che non si è disteso neanche con l’arrivo degli agenti: il 32enne, anzi, si sarebbe scagliato anche contro uno degli agenti, che aveva provato a chiamarlo in disparte per ricostruire la sua versione dei fatti.

A peggiorare ancora la situazione è stato poi l’arrivo del padre della 28enne. Il quale ha iniziato a insultare e sfottere i poliziotti. Portata in ospedale, l’ex cognata ha formalizzato il suo racconto dell’accaduto. E la coppia si trova così a chiudere l’anno con una denuncia per lesioni personali. L’uomo, inoltre, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (poi rimesso in libertà dal giudice). Mentre il padre della ragazza si è beccato una denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.