Lite per un parcheggio finisce nel sangue: 27enne accoltella un uomo a Partanna

Una banale lite per un parcheggio è degenerata in violenza a Partanna, in provincia di Trapani, dove un uomo è stato accoltellato al petto da un 27enne. L’episodio si è verificato nelle scorse ore e ha richiesto l’intervento immediato dei carabinieri, allertati dopo la segnalazione dell’aggressione. La vittima, ferita ma cosciente, è stata soccorsa e ha riportato lesioni giudicate guaribili in 30 giorni. Le sue dichiarazioni, insieme a quelle di alcuni testimoni oculari, hanno permesso ai militari dell’Arma di risalire in breve tempo all’identità dell’aggressore.

Il giovane, 27 anni, è stato rintracciato nella sua abitazione, dove i carabinieri hanno scoperto anche un vero e proprio mini laboratorio per la coltivazione e il confezionamento di marijuana. In casa sono stati sequestrati 150 grammi di sostanza stupefacente suddivisi in dosi, cinque piante, semi di cannabis, lampade per la coltivazione indoor e materiale vario per il confezionamento. Il 27enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Partanna, con il divieto di uscire dalla propria abitazione nelle ore notturne. Restano in corso le indagini per chiarire nel dettaglio la dinamica e le responsabilità legate all’accoltellamento.