L’isola dell’Asinara entra nel Museo del presente Falcone e Borsellino. Formalizzata adesione

L’Asinara entra ufficialmente nel perimetro del Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, progetto nazionale promosso dalla Fondazione Falcone e riconosciuto come riferimento culturale e civile per la promozione della legalità. L’adesione della Regione Sardegna, formalizzata oggi a Palermo, segna un passaggio di rilievo nella costruzione di una geografia della memoria attiva, che unisce giustizia, rigenerazione culturale e tutela ambientale. La Regione è stata invitata a partecipare dalla Fondazione Falcone in ragione del valore storico e civile dell’Isola dell’Asinara, la cui centralità è stata riconosciuta attraverso la condivisione di una dichiarazione di intenti, finalizzata a creare un unicum museale che includa la Foresteria Rossa, l’edificio che accolse Falcone e Borsellino nei giorni intensi della preparazione del maxi processo e che oggi continua a evocare coraggio, senso di giustizia e desiderio di verità.

« L’Asinara è il luogo dove la memoria incontra il paesaggio, dove la bellezza naturale e l’eredità civile si fondono in un messaggio potente di giustizia e responsabilità. Con l’adesione al Museo del Presente – ha detto l’assessora regionale della Difesa dell’Ambiente, Rosanna Laconi -, vogliamo che questo patrimonio diventi motore di educazione, partecipazione e consapevolezza per le giovani generazioni». La dichiarazione di intenti condivisa tra la Regione Sardegna e la Fondazione Falcone, il Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, l’Ente Parco dell’Asinara, il Comune di Porto Torres, l’Associazione First Social Life riconosce il ruolo dell’Isola sarda quale luogo emblematico nella storia della giustizia italiana e propone l’integrazione dell’Asinara nel progetto del Museo del Presente. In particolare, la Foresteria Rossa, dove Falcone e Borsellino trascorsero un periodo cruciale della loro attività, diventerà fulcro di eventi culturali e formativi, con l’obiettivo di rigenerare e attualizzare la memoria collettiva attraverso iniziative coerenti con la vocazione dell’isola alla legalità, alla tutela ambientale e alla trasmissione dei valori civili.