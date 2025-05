Lipari, sospetto caso di encefalite: studente in Rianimazione. Scuole chiuse, ma i medici: «Evitiamo allarmismi»

Un sospetto caso di encefalite che ha coinvolto un giovane studente dell’istituto Isa Conti Eller Vainicher di Lipari sta provocando apprensione sull’isola, portando alla chiusura di tutte le scuole e alla sospensione delle attività sportive. Il ragazzo, colto da un malore sabato notte, è attualmente ricoverato nel reparto di Rianimazione del Policlinico universitario di Messina. La diagnosi comunicata inizialmente come «sindrome encefalica di dubbia origine virale» ha spinto la dirigente scolastica Tommasa Basile a interrompere le lezioni e a invitare studenti, docenti e personale Ata a lasciare i locali. Per precauzione, sono state avvisate anche le altre scuole del territorio e sospese attività come scuola calcio e basket.

Il sindaco di Lipari Riccardo Gullo ha disposto la chiusura straordinaria di tutti i plessi scolastici per consentire le operazioni di disinfezione e sanificazione. A smorzare l’allarme sono tuttavia intervenuti i medici. Il dirigente dell’ospedale di Lipari, Enzo Compagno, ha chiarito: «Prima di provvedere a profilassi o terapie, serve una diagnosi certa. Al momento l’ipotesi è una patologia a bassissima contagiosità, trasmissibile solo per contatto diretto. Evitiamo inutili allarmismi».

Le autorità sanitarie hanno avviato tutti gli accertamenti per chiarire con precisione l’origine dell’infezione – se virale o batterica – e per valutare eventuali misure aggiuntive di contenimento. E sono state, intanto, attivate le procedure di profilassi per quanti siano entrati in contatto diretto o indiretto con lo studente. La situazione è costantemente monitorata. Le autorità comunali e sanitarie invitano la cittadinanza alla prudenza, ma anche a mantenere la calma e a seguire esclusivamente le indicazioni ufficiali. Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati nelle prossime ore.