Terna, 28 milioni di euro per due interventi sulla linea ferroviaria tra Palermo e Catania

Il progetto Terna investirà circa 28 milioni di euro per due interventi di ammodernamento della linea ferroviaria tra Palermo e Catania. La Regione siciliana ha avviato il procedimento relativo agli interventi sulla rete di trasmissione nazionale necessari a velocizzare i collegamenti tra le due province. Terna ha pubblicato l’elenco delle particelle catastali relative alle aree potenzialmente interessate dall’opera. Gli interventi della società con a capo Giuseppina Di Foggia, prevedono la realizzazione di una nuova sottostazione elettrica a Villarosa (in provincia di Enna) e del raccordo in cavo di collegamento alla stazione elettrica di Enna. Le opere, per cui Terna ha elaborato e rilasciato la soluzione tecnica minima generale (Stmg) di connessione, accettata da Rfi, contribuiranno a supportare la mobilità sostenibile e lo sviluppo del territorio.

Si può vedere la documentazione progettuale negli uffici della Regione siciliana, assessorato dell’Energia e dei servizi di pubblica utilità e nei comuni di Enna e Calascibetta (sempre nell’Ennese). Possono essere presentate eventuali osservazioni scritte alla Regione e per conoscenza a Terna, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Terna, che a livello regionale gestisce oltre 4.500 chilometri di linee di alta e altissima tensione e 78 stazioni elettriche, nel piano di sviluppo 2023 ha previsto in Sicilia un impegno di 3,2 miliardi di euro per i prossimi dieci anni, facendo posizionare la regione al primo posto per investimenti in Italia.