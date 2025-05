Visioni Fuori Luogo. Il titolo di una sezione di concorso, ma anche un’aspirazione per il liceo Ettore Majorana di San Giovanni La Punta, nel Catanese, vincitore del nuovo bando del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola 2023-24, promosso dai ministeri della Cultura e dell’Istruzione e del Merito, piazzandosi tra le prime scuola in Sicilia a ottenere un finanziamento ministeriale. Con un progetto nato da «uno sguardo velato di rimpianto e malinconia su un luogo della scuola adibito a parcheggio, visione resa ancora più triste dal contrasto con il magnifico sfondo dell’Etna che si staglia in lontananza – spiegano – È stato lo spunto per l’idea di ridare nuova vita a questo non-luogo, immaginandolo invece come centro di aggregazione giovanile, che possa dare spazio a spettacoli teatrali e cinematografici, alla creatività, al debating, all’inclusione, e che faccia da volano ad una scuola aperta al territorio e non chiusa alla sola didattica tradizionale». La mancanza di mezzi ha portato al coinvolgimento di docenti e studenti per realizzare l’idea almeno nella realtà virtuale, con l’aiuto dell’Intelligenza artificiale, ma in maniera comunque interattiva tramite visori e altri supporti multimediali.

Ne è venuto fuori un prodotto seriale audiovisivo sul luogo da ricreare virtualmente, arrivando anche ad allestire al suo interno uno spettacolo teatrale in più puntate, con protagonisti gli avatar “ad allestire uno spettacolo teatrale in più puntate che ha per protagonisti gli avatar gemelli virtuali degli studenti-attori reali. Per arrivare al risultato sono state necessarie diverse fasi e attività sia diurne che extracurriculari, il pomeriggio e la sera, tra cui seminari tecnici e la visione di diversi prodotti audiovisivi e film (The Fabelmans di Steven Spielberg; Grazie ragazzi di Riccardo Milani; Romeo è Giulietta di Giovanni Veronesi; Delitto perfetto di Alfred Hitchcock). Ma anche la partecipazione alla giuria juniores del David Giovani, che darà la possibilità ad uno studente per regione di far parte della giuria che assegnerà il Leoncino D’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia del 2026. E, presto, anche l’esperienza di un vero set cinematografico nei prossimi film che si gireranno a Catania. Dal punto di vista tecnico, gli studenti hanno potuto sperimentare l’utilizzo della tuta motion capture, che trasmette i movimenti reali trasformandoli in virtuali, del visore 3D e di computer di ultima generazione.

Un progetto che ha consentito l’acquisizione di competenze trasversali spendibili in tutti gli ambiti disciplinari e ha garantito un approccio consapevole e professionale al mondo del linguaggio filmico-multimediale. Diventando anche un momento per ragionare su attitudini, passioni e possibili sbocchi lavorativi di un settore che, durante l’adolescenza, solitamente viene vissuto solo da semplici fruitori e non da operatori. A progetto ultimato, l’ultima fase implicherà la promozione del prodotto audiovisivo con partecipazioni a festival e concorsi di settore, divulgazione attraverso le radio, le testate telematiche, i canali social della scuola e la neonata Majorana Web Radio interna all’Istituto. La prima del film sarà un vero e proprio evento, alla presenza di giornalisti locali e personalità. Nella speranza di ispirare le istituzioni a fare diventare realtà quello che, al momento, è solo virtuale.

Il progetto, nato da un team di docenti – Lorena Bucolo, Anna Giarratana, Giuseppe Maresca, Massimiliano Angelico, Valeria Passalacqua e Rosaria Gentile – supportati dalla dirigente scolastica Carmela Maccarrone, ha visto la partecipazione di un nutrito gruppo di studenti provenienti da tutti gli indirizzi e della collaborazione di partner, locali e non, tra cui il Comune di San Giovanni La Punta, la Città Metropolitana di Catania, la Film Commission di Catania, l’Università Kore di Enna, la 3D Academy di Pisa, la Fondazione Franchi di Firenze, l’associazione culturale Gravina Arte di Gravina di Catania, la Facoltà Teologica di Catania e il Cinestar di San Giovanni La Punta.