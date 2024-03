Carini, libro del 1665 rubato torna in biblioteca dopo 30 anni

Foto della pagina Facebook Comune di Carini

È stato rubato nel 1993, ora è tornato in biblioteca. L’economia del cittadino in villa è un volume pubblicato nel 1665 da Vincenzo Tanara, marchese e agronomo bolognese. Il libro – che contiene anche la satira medievale Il testamento del porcello e che sarebbe stato scritto nel 1644 – è un trattato sull’agricoltura e sull’allevamento. Trafugato nel 1993, è stato ritrovato dai carabinieri. Il libro era stato messo in vendita su internet, dopo le indagini è stato acquisito e poi riconsegnato al comune di Carini, nel Palermitano. «Si tratta del secondo volume ritrovato dai carabinieri e tornato a casa dopo essere stato rubato», dice Salvatore Badalamenti, assessore comunale ai Beni e alle attività culturali.