Minimarket abusivo a Librino: sanzione da 11mila euro e una denuncia per allaccio abusivo alla rete elettrica

Un minimarket del tutto abusivo: a cominciare dalla luce. Lo hanno scoperto in viale Grimaldi, nel quartiere Librino, a Catania, gli agenti della polizia di Stato. Che, durante un’ispezione, hanno rilevato la totale assenza di documentazione per lo svolgimento dell’attività commerciale: Scia di vicinato, Scia somministrazione e Dia sanitaria. Con il risultato della chiusura dell’attività e una sanzione da undicimila euro per il proprietario. Ma non solo. Durante il controllo, insospettiti da alcune anomalie relative all’illuminazione della bottega, gli agenti hanno chiesto l’intervento dei tecnici della società di gestione della rete, i quali hanno confermato la manomissione del contatore con l’allaccio abusivo alla rete elettrica. Alla sanzione, quindi, si è aggiunta per il titolare anche una denuncia per furto di energia elettrica.