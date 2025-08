Lite per un parcheggio degenera a Librino: 56enne colpito al volto con un’ascia

Foto di Dario De Luca

Una lite per motivi legati ai parcheggi condominiali ha rischiato di trasformarsi in tragedia nel quartiere Librino, a Catania. Un 56enne è finito in ospedale dopo essere stato colpito al volto con un’ascia da un vicino di casa. Tutto è iniziato con una semplice richiesta: l’uomo avrebbe chiesto con toni pacati al vicino, un 50enne che per hobby ripara autovetture, di non occupare con troppe auto gli spazi comuni. Ma la risposta non è stata delle più concilianti.

Secondo quanto riferito ai carabinieri, intervenuti in seguito a una chiamata al 112, il meccanico fai da te avrebbe reagito con aggressività, affermando: «Uso il cortile del palazzo come meglio credo». Da lì prima le minacce, poi il tentativo di danneggiare l’auto del 56enne, fino alla violenta colluttazione. Durante lo scontro, l’aggressore si sarebbe armato di una barra in ferro e di un’ascia, con cui ha colpito il vicino al volto. L’intervento tempestivo di un passante ha evitato conseguenze peggiori, mettendo in fuga l’uomo armato.

I carabinieri, ricostruita la dinamica, hanno prestato i primi soccorsi al ferito, che è stato trasportato d’urgenza in ospedale, e subito dopo si sono messi alla ricerca del responsabile. Il 50enne è stato rintracciato e denunciato per lesioni personali.