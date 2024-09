Librino, quasi mezzo chilo di marijuana nascosta dietro un mobile. Arrestato 29enne

Nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, gli agenti della squadra Volanti e dell’unità Cinofila in forza all’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Catania, si sono recati nel quartiere Librino, in viale Moncada, dove l’infallibile fiuto del cane poliziotto Maui ha segnalato la presenza di sostanza stupefacente all’interno di un box/cantina. I poliziotti, dopo aver rintracciato il proprietario, un ventinovenne pregiudicato, hanno fatto irruzione nell’interno.

Anche questa volta il fiuto del cane poliziotto si dimostrato infallibile, poiché la perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare, nascoste dietro un mobile, due buste con all’interno della marijuana, per un peso complessivo di 420 grammi. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacente e, su disposizione del pm di turno tradotto presso le camere di sicurezza in questura, in attesa del rito direttissimo, che ha stabilito la misura degli arresti domiciliari.