Letojanni, minacce e vessazione alla ex. Arrestato dopo l’ultima aggressione in strada

Foto Google Maps

Continue vessazioni, minacce, aggressioni fisiche e psicologiche nei confronti dell’ex compagna. I carabinieri della stazione di Letojanni, nel Messinese, hanno arrestato un uomo per maltrattamenti all’ex compagna. A denunciarlo è stata la donna che ha raccontato ai carabinieri di subire, da diverso tempo, vessazioni fisiche e psicologiche da parte dell’ex-compagno, tanto da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita. L’ultima aggressione è avvenuta in una via del centro di Letojanni davanti la figlia minorenne. L’uomo è stato portato nel carcere di Messina Gazzi.