In una notte rubano otto moto e un furgone: arrestate quattro persone nel Palermitano

Rubano un furgone e lo usano come ariete per rubare otto moto. È successo a Lercara Friddi, nel Palermitano. Tre ventenni e un 27enne sono finiti in carcere per un furto commesso il 7 novembre scorso. Il furgone – rubato a Bagheria, in provincia di Palermo – è servito poco dopo per forzare la saracinesca di un garage di Lercara Friddi, nel quale erano presenti otto moto. Due degli arrestati sono indagati anche per la ricettazione del furgone. Individuate dai carabinieri anche le otto persone che in seguito hanno acquistato i motocicli.