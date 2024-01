A Lentini la casa usata come «supermarket dello spaccio», arrestato un 30enne

Un uomo di 30 anni di Lentini (in provincia di Siracusa) è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del commissariato sono intervenuti in una piazza di spaccio nel centro della città dove il 30enne aveva adibito un’abitazione, di cui aveva la disponibilità, a supermarket dello spaccio.

I poliziotti hanno fatto irruzione all’interno della casa e l’hanno perquisita. Nel corso dei controlli sono stati trovati e sequestrati 56 grammi di marijuana, 1,6 grammi di hashish, 14,8 grammi di cocaina, 4,4 grammi di crack, 24,9 grammi di cocaina solida, tre bilancini di precisione, vario materiale utilizzato per il confezionamento dello stupefacente, degli appunti sulla compravendita della droga, tre carte postepay e 3645 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Stando a quanto ricostruito finora dagli inquirenti, la presenza di un quantitativo ingente di monete farebbe pensare che lo spaccio fosse destinato a una clientela anche molto giovane e che i prezzi al dettaglio di alcuni tipi di droga fossero contenuti e acquistabili anche da parte dei ragazzi. Su disposizione dell’autorità giudiziaria competente, il 30enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.