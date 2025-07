Lentini, ex sacerdote arrestato per violenza sessuale. Deve scontare 7 anni e sei mesi

Agenti del commissariato di polizia di Lentini, in provincia di Siracusa, hanno arrestato un ex sacerdote condannato definitivamente a sette anni e sei mesi, e alla sospensione dall’esercizio della professione di ministro del culto, per violenza sessuale aggravata dall’uso di armi. Nei confronti di Antonio Maria Rosario Sapienza è stato eseguito un provvedimento emesso dalla procura di Siracusa. L’uomo è stato rintracciato nella sua dimora estiva e successivamente condotto in carcere. Secondo le accuse il sacerdote avrebbe attirato la vittima – che all’epoca dei fatti aveva 15 anni – nella sua abitazione con un pretesto, facilitato da un amico comune di 25 anni. Una volta lì, per costringere il minore ad avere rapporti sessuali, il religioso gli avrebbe puntato un coltello da cucina alla schiena. L’arma è stata successivamente sequestrata dai carabinieri.