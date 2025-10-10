Per la prima volta in Sicilia e con tre date, per accogliere tutti i fan del compianto Re del pop: è Legend, the show, il più noto omaggio orchestrale a Michael Jackson. Con la voce di Wendel Gama, il miglior impersonator mondiale del compianto artista, seguito da 4 milioni di persone sui propri canali social. Dagli Stati Uniti, il tributo a Michael Jackson sbarcherà in Sicilia con tre date: al Teatro Metropolitan di Catania il 17 novembre, e al Teatro Golden di Palermo il 18 e 19 novembre. Organizzato da Menti Associate e Good Vibrations, dopo il tutto esaurito in Italia e in Europa – con ben 41 date in Germania -, il tour sbarca sull’Isola con sorprese e novità. Tra nuove coreografie e arrangiamenti orchestrali, ed effetti speciali inediti. Da Billie Jean a Thriller, da Smooth Criminal a Man in the Mirror, passando per Beat It, Black or White, The Way You Make Me Feel, sarà una serata che promette di emozionare i fan. Con la voce di Gama accompagnata da un’orchestra dal vivo, per cantare e ballare ricordando una leggenda.