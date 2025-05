La Lega Navale intitola a Boris Giuliano una barca a vela confiscata alla mafia

Sarà ufficialmente intitolata a Boris Giuliano, l’imbarcazione confiscata alla criminalità organizzata che veniva utilizzata per il traffico di migranti. La barca a vela Ad Astra, di 12 metri, è stata affidata alla Lega Navale di Castellammare del Golfo, che ha deciso di intitolarla al capo della Squadra mobile di Palermo, ucciso da cosa nostra il 21 luglio del 1979.

L’evento si terrà giovedì 22 maggio alle ore 10, nel nuovo piazzale del porto di Castellammare del Golfo ed è contestualizzato nell’ambito del progetto Mare di legalità promosso dalla Presidenza nazionale. All’intitolazione saranno presenti circa 200 studenti degli istituti comprensivi di Castellammare del Golfo ed Alcamo, e gli alunni dell’indirizzo Trasporti e logistica (ex Nautico) dell’istituto comprensivo Piersanti Mattarella di Castellammare del Golfo che, dopo l’inaugurazione, veleggeranno alla volta di Palermo per partecipare alla regata della legalità nella ricorrenza della strage di Capaci. Per il valore sociale e culturale dell’iniziativa, l’intitolazione ha il patrocinio di Rai Sicilia, dell’Assemblea regionale siciliana e del Comune di Castellammare del Golfo.