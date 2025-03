Camerieri e aiuto cuochi in nero nei ristoranti del Trapanese, multe da 35mila euro

Lavoro nero nei ristoranti del Trapanese. Una situazione che è emersa nel corso dei controlli da parte dei finanzieri del comando provinciale di Trapani delle attività di ristorazione della provincia: in tutto sono stati individuati 17 lavoratori in nero.

In particolare, a Mazara del Vallo sono stati trovati camerieri e aiuto cuochi impiegati in ristoranti senza che il loro rapporto di lavoro fosse stato preventivamente denunciato dal datore di lavoro al centro per l’impiego. In una circostanza, la forza lavoro in nero, costituita da otto lavoratori, è risultata pari al cento per cento della forza lavoro presente nel locale. Al termine degli accertamenti, è stata avanzata all’ispettorato territoriale del lavoro la proposta di sospensione dell’attività imprenditoriale per tre ristoratori, per avere impiegato in nero oltre il dieci per cento della forza lavoro presente nel locale, contestando complessivamente sanzioni amministrative per oltre 35mila euro.