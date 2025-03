Lavoro nero nel Messinese: sospeso un cantiere, multa da oltre 40mila euro

Nel corso di un’attività ispettiva a Roccalumera (in provincia di Messina), i militari hanno effettuato delle verifiche per controllare situazioni che rischiano di mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori. Così sono state accertate violazioni, in particolare è stata contestata l’omessa predisposizione delle misure obbligatorie volte alla sicurezza degli operai, per evitare cadute dall’alto e la mancata formazione degli operai in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Inoltre durante il controllo, i militari hanno scoperto anche la presenza di due lavoratori in nero. Il titolare è stato denunciato e a suo carico sono state comminate ammende e sanzioni per oltre

40mila euro, con la contestuale sospensione dell’attività dovuta alle gravi violazioni riscontrate e per la presenza dei due lavoratori irregolari per cui è stato fatto obbligo di regolarizzare, nei tempi previsti, la

loro posizione lavorativa.