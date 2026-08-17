Serata non autorizzata e lavoratori in nero in un lido del Catanese

Otto lavoratori in nero su nove in uno stabilimento balneare di Fondachello a Mascali, in provincia di Catania. È quanto è emerso durante un controllo interforze. Nel lido era in corso una serata con dj set e accesso a pagamento.

Serata non autorizzata al lido di Fondachello di Mascali

In campo, insieme ai carabinieri, anche finanzieri, vigili del fuoco, agenti della polizia locale e personale dell’azienda sanitaria provinciale e della Siae. Dagli accertamenti è emerso che la serata al lido di Fondachello di Mascali era stata organizzata in assenza della necessaria autorizzazione per lo svolgimento di pubblico spettacolo. Per tale motivo è stata immediatamente sospesa e per il titolare è scattata una sanzione amministrativa.

I lavoratori in nero

Durante il controllo, è stata accertata la presenza di otto lavoratori in nero sui nove controllati. Oltre a violazioni relative alla mancata emissione di documenti fiscali e alla normativa sul diritto d’autore, con gli ulteriori provvedimenti e le sanzioni.