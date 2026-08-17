Etna, morto escursionista colpito da un fulmine: era in zona vietata

Immagine creata con l'intelligenza artificiale

È morto dopo essere stato colpito da un fulmine sull’Etna un escursionista di trent’anni. L’uomo, originario degli Usa, ieri avrebbe scalato il vulcano lungo una zona vietata con l’obiettivo di avvicinarsi alla vetta.

Turista morto sull’Etna: colpito da un fulmine

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 30enne sarebbe stato sorpreso da un violento temporale che ha generato la scarica elettrica che lo ha colpito. Trovato quando era già in gravi condizioni, è stato soccorso intorno alle 20 da un elicottero dei vigili del fuoco, ma è deceduto poco dopo. Trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro di Catania, è arrivato in arresto cardiorespiratorio e non c’è stato nulla da fare.