Lavoro nero in un’azienda agricola di Castelvetrano: sospesa l’attività

Un lavoratore irregolare, su sette impiegati, è stato trovato in un’azienda di Castelvetrano (in provincia di Trapani) specializzata nella lavorazione di prodotti agricoli. Una irregolarità accertata nel corso degli accertamenti effettuati dagli ispettori tecnici dell’Inl Sicilia.

Nel corso delle verifiche, all’interno dei locali sono stati trovati sette lavoratori, uno dei quali è risultato irregolare. Per questo è stata disposta la sospensione dell’attività per lavoro nero e sono state elevate le relative sanzioni. Sono state inoltre elevate sanzioni per le irregolarità riscontrate in materia di salute e sicurezza, tra le quali la mancata sorveglianza sanitaria, la mancata formazione e l’assenza di indicazioni sulle vie di circolazione per il passaggio pedonale e per i carrelli elevatori.