Per lavori limitazioni sulla strada statale 121 in territorio di Belpasso

Foto di Anas

Fra il 2 e il 16 febbraio, nella fascia oraria tra le 10 e le 12, in direzione Palermo-Catania e viceversa, verranno chiuse al traffico le corsie di marcia e di sorpasso tra i chilometri 10,200 e 10,600 della strada statale 121 Catanese, nel territorio di Belpasso. A darne comunicazione è l’ufficio stampa di Anas.

I percorsi alternativi durante gli orari di chiusura

Durante le ore di chiusura al traffico, il percorso alternativo prevede che: i veicoli provenienti dalla direzione Catania-Palermo, giunti al chilometro 9 della ss121, potranno imboccare lo svincolo Piano Tavola; i veicoli provenienti dalla direzione Palermo-Catania, giunti al chilometro 12,300 della ss121, potranno imboccare lo svincolo Valorrente. Il provvedimento si rende necessario al fine di eseguire, in sicurezza, alcuni lavori relativi al prolungamento della tratta metropolitana Misterbianco-Paternò.